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مبادرة إنسانية من فيلادلفيا: التبرع بالدم تجسيد لقيم التكافل المجتمعي

8 ثواني ago
مبادرة إنسانية من فيلادلفيا: التبرع بالدم تجسيد لقيم التكافل المجتمعي

وطنا اليوم:انطلاقًا من رسالتها في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي، نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع بنك الدم الوطني، حملة للتبرع بالدم.
وجاءت المبادرة ضمن جهود الجامعة العامة في نشر ثقافة التبرع بالدم بين أسرتها الأكاديمية والإدارية وطلبتها، والتوعية بأهمية هذا العمل الإنساني، وانعكاساته الإيجابية على الصحة الجسدية والنفسية للمتبرعين، بالإضافة إلى أثره المجتمعي النبيل والمتمثل إنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم
وشهدت الحملة إقبالًا واسعًا من موظفي الجامعة وطلبتها، الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، التي تجسد شعار “الإنسان أغلى ما نملك”، عبر مدّ يد العون لكل من هو بحاجة للدم على سرير الشفاء.
وتضمنت فعاليات الحملة جانبًا توعويًا قدّمه المنتدى الأردني للثقافة الصحية، من خلال توزيع مطويات تثقيفية حول مرضيّ التلاسيميا والأنيميا، بهدف تعزيز المعرفة الصحية ونشر ثقافة الوقاية بين الحضور
وتأتي هذه الحملة في إطار التزام جامعة فيلادلفيا بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها المستمر على دعم المبادرات الصحية والوطنية التي تخدم المجتمع المحلي


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