عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة قصتي مع الصين

وطنا اليوم:ضمن فعاليات مسابقة الفيديو القصير “قصتي مع الصين” ، التي نظمتها السفارة الصينية و المركز الثقافي الصيني في عمّان، وبحضور سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشوان دونغ شاركت الطالبة ملك توبة من قسم اللغات في جامعة عمّان الأهلية، في فيديو قصير يعكس تجربتها الشخصية مع اللغة والثقافة الصينية، واستطاعت أن تحصد المركز الثالث على مستوى المشاركين، وذلك بإشراف الدكتور نصري أبو خضر، مدرس اللغة الصينية في الجامعة وعلى إثر هذا الفوز، استُضيفت الطالبة ملك في برنامج “يوم جديد” على شاشة التلفزيون الأردني، حيث تحدّثت عن تجربتها في المسابقة، وأثرها في تنمية شغفها بتعلم اللغة الصينية.

كما تم تكريم الدكتور نصري أبو خضر من قبل السفارة الصينية بمنحه لقب “أفضل مرشد” في المسابقة، وذلك تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم الطلبة ومرافقتهم خلال مراحل الإعداد والمشاركة.