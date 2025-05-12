بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حـمـا.س تسلّم الرهينة عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر

21 ثانية ago
حـمـا.س تسلّم الرهينة عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر

وطنا اليوم_سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجرت عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس، وسيتم نقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق، إن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أقلت والدة ألكسندر، إلى قاعدة رعيم. ويتواجد هناك أيضا المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

 

وذكرت حماس، في بيان: “أفرجت كتائب القسام قبل قليل عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكسندر، بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.. هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية”.

 

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ألكسندر سيصل بعد تقييم أولي إلى مركز الاستقبال في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.

 

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على “المساعدة” في تأمين الإفراج عن ألكسندر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:43

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

18:39

القمة الخليجية الأمريكية في الرياض: محطة مفصلية لرسم ملامح المستقبل

17:54

يوم الابتكار في عمان الأهلية بمشاركة نخبة من متخصصي الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

17:43

محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك 

16:58

“مش” سياسة!

16:47

السياحة النيابية ” تزور هيئة تنشيط السياحة 

14:11

جامعة البترا تكرم خريجتها الدكتورة بسمة عثمان لتميزها المهني والأكاديمي

13:59

تطوير المسار السياحي التراثي في مادبا خلاصة دراسة طلبة قسم الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية

13:30

العيسوي: الملك يقود مرحلة تحديث نوعية تعزز الأمن وتدفع التنمية المستدامة

11:41

عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية

11:28

حماية الصحفيين: الأردن يتقدم 13 درجة في مؤشر حالة الإعلام

11:26

“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025