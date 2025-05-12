السياحة النيابية ” تزور هيئة تنشيط السياحة 

وطنا اليوم _أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، على ضرورة اتخاذ قرارات حكومية جريئة من شأنها تشجيع الاستثمارات الحقيقية في القطاع السياحي، ومعالجة التحديات التي تواجهه، بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الاثنين، لمقر هيئة تنشيط السياحة، ولقائها المدير العام الدكتور عبد الرزاق عربيات.

وأشاد حداد بالدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في دعم القطاع وتسويق الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار حداد إلى أن السياحة تُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة. كما عبّر عن تقديره العميق لجهود الهيئة في الترويج للأردن محليًا وعالميًا، وتعزيز صورته الإيجابية كوجهة سياحية متنوعة.

وأكد التزام اللجنة بمتابعة مخرجات اللقاء، والعمل على تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية.

بدورهم، أشاد النواب: حمود الزواهرة، يوسف الرواضية، إياد جبرين، رانيا خليفات، نجمة الهواوشة، وفريال بني سلمان، بجهود الهيئة في دعم القطاع، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وضرورة دعم أنشطة الترويج السياحي الفعّالة.

من جانبه، استعرض عربيات أبرز البرامج والمشاريع الترويجية التي تنفذها الهيئة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا سياحيًا متزايدًا، مدعومًا بعودة خطوط الطيران منخفض التكاليف، والتي تُعد من أبرز العوامل الجاذبة للسياح الأوروبيين.

وأكد عربيات أن تنوع المنتج السياحي الأردني يُوفر تجربة فريدة تشمل السياحة الدينية، والتاريخية، والعلاجية، وسياحة المغامرة، والمؤتمرات، مشددًا على أن تجاوز المعيقات التشريعية والبيروقراطية سيُسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى القطاع، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب في مجتمعاتهم.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية متابعة التوصيات التي سيتم اعتمادها ، مؤكدين أن تطبيقها سيسهم في تطوير المنتج السياحي الأردني وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.