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جامعة البترا تكرم خريجتها الدكتورة بسمة عثمان لتميزها المهني والأكاديمي

9 ثواني ago
جامعة البترا تكرم خريجتها الدكتورة بسمة عثمان لتميزها المهني والأكاديمي

وطنا اليوم_كرم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خريجة كلية الصيدلة والعلوم الطبية الجامعة الدكتورة بسمة عثمان تقديرًا لإنجازاتها ومسيرتها المهنية المتميزة في قطاع الامتثال الصحي والتعليم الصيدلاني بالمملكة المتحدة. وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة التكريمي للدكتورة عثمان تعبيرًا عن اعتزاز الجامعة بخريجيها المبدعين.

وأكد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أن جامعة البترا تفخر بخريجيها الذين يثبتون كفاءتهم وتميزهم في مختلف الميادين داخل الأردن وخارجه، مشيرًا إلى أن الدكتورة عثمان تعد نموذجًا للخريج المبدع الذي يسهم بفعالية في مجاله ويرفع اسم جامعته عاليًا.

حضر التكريم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح وعميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض ومساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي كنزا منصور، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.

تشغل الدكتورة بسمة عثمان حاليًا منصب مديرة الامتثال والمديرة المسجلة لدى هيئة جودة الرعاية (CQC) في شركة “إلكتيف سيرفيسز ليمتد” بالمملكة المتحدة منذ عام ألفين وثمانية عشر، حيث تُعنى بضمان التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية وسياسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقوانين الرعاية الصحية البريطانية، وتطوير سياسات الامتثال، وتدريب الكوادر، وإدارة المخاطر.

وتعمل الدكتورة عثمان أيضًا محاضرة مساعدة في العلوم الصيدلانية بجامعة أنجليا روسكين في تشيلمسفورد بالمملكة المتحدة منذ نوفمبر عام ألفين وتسعة عشر، مساهمة في تدريس مقررات متخصصة في العلوم الصيدلانية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك أسس الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والصيدلانيات المتقدمة.

يأتي التكريم في إطار حرص عمادة شؤون الطلبة في الجامعة المستمر على متابعة إنجازات خريجيها والاحتفاء بقصص نجاحهم التي تعكس جودة مخرجاتها التعليمية ومواءمتها لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.

يذكر أن الدكتورة بسمة عثمان كانت قد عملت زميلة تدريس في كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة البترا خلال الفصل الصيفي لعام ألفين وواحد وعشرين، مساهمة في تدريس طلبتها.


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