تطوير المسار السياحي التراثي في مادبا خلاصة دراسة طلبة قسم الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية

وطنا اليوم _ رعى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح في قاعة الكرامة بمادبا اليوم الاثنين اللقاء الذي جمع بلدية مادبا الكبرى وجامعة البلقاء التطبيقية لعرض دراسة تطبيقية حول “تطوير المسار السياحي في مدينة مادبا وشارع الملك عبد الله الثاني والملك حسين” التي أعدها طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وأكد الرواجيح حرص البلدية على التعاون مع الجامعات الأردنية والتشارك معها لتطوير واقع المدينة السياحي والتنموي ومنها جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال إن بلدية مادبا الكبرى تطمح من خلال هذه الدراسة التطبيقية الى تطوير المسارات السياحية وفي مقدمتها المسار التراثي على طول الطريق الملوكي الذي يمر بمدينة مادبا وصولا إلى جنوب المملكة.

واضاف أن البلدية تحرص على الطابع التراثي لمدينة مادبا من خلال إقامة عدد من الميادين في مادبا تحكي العمق التاريخي لمدينة مادبا مشيراً الى انه سيصار بعد الانتهاء من الدراسة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة لتنفيذ الدراسة التطبيقية فيما سيتم البحث عن تمويل لتنفيذ المسار الجديد.

وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني أن مادبا من أكثر المحافظات التي تعتني بالمسارات السياحية ويتوفر فيها 7 مسارات سياحية منها المسار التراثي وهو محل الدراسة التطبيقية للطلبة والذي يشكل فرصة لزيادة المسار والتوسع فيه بما يخدم القطاع السياحي في مادبا.

بدورها بينت رئيسة قسم هندسة العمارة في الجامعة الدكتورة ميساء الشوملي إن هذا المشروع يأتي ضمن شراكات الجامعة مع المجتمعات المحلية لتنفيذ دراسات تطبيقية عملية تنعكس إيجابيا على التنمية المستدامة ومنه مشروع تطوير البيئة الحضرية لوسط مدينة مادبا لزيادة الرقعة السياحية.

وقدم الطلبة شرحاً مفصلاً بحضور المعنيين من بلدية مادبا الكبرى ومديرية سياحة مادبا ومعهد مادبا لفن الفسيفساء والاستماع إلى ملاحظات الحضور ليصار إلى الوصول للتصور النهائي للدراسة التطبيقية.