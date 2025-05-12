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عاجل|| إطلاق سراح عيدان ألكسندر يوم الثلاثاء بعد مفاوضات مكثفة

دقيقة واحدة ago
عاجل|| إطلاق سراح عيدان ألكسندر يوم الثلاثاء بعد مفاوضات مكثفة

وطنا اليوم _في تطور عاجل، أفادت وكالة “رويترز” بأن عيدان ألكسندر، المحتجز منذ فترة، سيتم الإفراج عنه يوم الثلاثاء المقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة والجهود الدبلوماسية التي بذلتها جهات متعددة خلال الأسابيع الماضية.

 

عيدان ألكسندر، الذي أثار اعتقاله اهتمامًا إعلاميًا ودوليًا واسعًا، يُتوقع أن يعود إلى بلاده وسط ترقب واسع من الرأي العام ومتابعة دقيقة من الأوساط السياسية والحقوقية.

 

ولم ترد حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الصفقة التي أفضت إلى إطلاق سراحه، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات المقبلة.

 

يُشار إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة تتعلق بقضايا احتجاز أخرى في المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة للتهدئة وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.


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