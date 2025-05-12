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مكتب نتنياهو: المفاوضات ستجري في ظل استمرار الحرب ودون وقف إطلاق النار

ساعتين ago
مكتب نتنياهو: المفاوضات ستجري في ظل استمرار الحرب ودون وقف إطلاق النار

وطنا اليوم_وجه مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى عائلات المحتجزين في قطاع غزة

 

وجاء في البيان:”عائلاتنا الأعزاء.. ننقل لكم إعلانًا رسميًا من مكتب رئيس الوزراء:

 

 

أبلغت الولايات المتحدة “إسرائيل”، مساء اليوم، نية حركة حماس إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، كلفتة للأمريكيين، دون أي تعويضات أو شروط.

 

وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل إن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين بموجب خطة ويتكوف الأصلية التي قبلتها إسرائيل بالفعل.

 

وتستعد إسرائيل لاحتمال تنفيذ هذه الخطوة.

 

وبحسب السياسة الإسرائيلية فإن المفاوضات ستجري تحت النار مع الالتزام بتحقيق كافة أهداف الحرب.

 

سوف نستمر في تزويدك بالتحديثات بقدر ما نستطيع”.


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