الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة

وطنا اليوم_التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكّد الوزيران الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.

كما بحث الصفدي وسمو الشيخ عبدالله تطورات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكّدا الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافّة التحديات الراهنة.