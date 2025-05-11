بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

3 ساعات ago
نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

وطنا اليوم – أجرت نقابة الصحفيين الأردنيين، عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد، قرعة لاختيار ممثلي المواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية في بعثة الحج الإعلامية لعام 2025، وذلك بعد انتهاء مدة التقدم المعلن عنها سابقًا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ذاته، بناءً على الكتب التي وجّهتها النقابة سابقًا إلى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأسفرت القرعة عن فوز الزميل سمير الشخانبة من موقع «راصد الإخباري»، والزميل محمد ساهر الطراونة من موقع «خبرني»، والزميلة منال خلف من موقع «حرير».

كما رشحت المؤسسات الصحفية اليومية الزملاء التالية أسماؤهم:

محمد المشاقبة من صحيفة «الرأي»، ومحمود الشرعان من صحيفة «الغد»، وعلي القضاة من صحيفة «الدستور»، وممدوح النعيم من صحيفة « صدى الشعب »، وعبدالله الحديدي من صحيفة «الأنباط»، ورامي العطيات من صحيفة «نبض البلد»، وخالد الشموط من صحيفة «الأمم»، وخالد القضاة من صحيفة «الجوردان تايمز»، وحمزة حيمور من صحيفة «السبيل».

وأكد المجلس أن عملية السحب جرت بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، ونائبه عوني الداوود، وأعضاء المجلس: رئيس بعثة الحج الإعلامية راشد الرواشدة، والزملاء محمد الزيود، ورشدي القرالة، وراشد العساف، وسامي الحربي، وموفق كمال، وختام الشوبكي، إلى جانب عدد من الكادر الإداري في النقابة.

وجدير بالذكر أن أولى قوافل الحج ستنطلق إلى الديار المقدسة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٣ في حفل رسمي تنظمه وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:07

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

17:51

ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

17:41

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025

17:01

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

16:53

وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

16:19

الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق

16:07

جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

16:03

جامعة فيلادلفيا تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025