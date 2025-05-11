جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

وطنا اليوم:في إطار جهودها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلبتها، أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا عن الانطلاق الرسمي لنادي العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وذلك من خلال ندوة نظمتها بالتعاون مع النادي بعنوان: “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”، بحضور عدد من الطلبة والمهتمين بالشأن المجتمعي والتنموي.

وجاءت هذه الندوة بمناسبة التدشين الرسمي لأنشطة النادي، حيث أعلن الدكتور هشام بني عمرو، المشرف على النادي، عن بدء استقبال طلبات الانتساب من طلبة الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإطلاق يعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الطلابية الهادفة، وتعزيز انخراط الطلبة في أنشطة تسهم في تطوير مهاراتهم وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء.

وشاركت في الندوة هيئة شباب “كلنا الأردن”، ممثلةً بمديرها الأستاذ المحامي عبد الرحيم الزواهرة، الذي شدد في كلمته على أهمية العمل التطوعي كوسيلة لتمكين الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن ينبع من وعي الفرد بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، كما استعرض أبرز برامج الهيئة ودورها في دعم المبادرات الشبابية التطوعية.

من جانبها، عبّرت الطالبة إسلام إياد، أمينة سر النادي، عن سعادتها بانطلاق النادي رسميًا، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحويل الجامعة إلى بيئة محفزة للعمل التطوعي. كما قدّمت شرحًا تفصيليًا حول آليات الانتساب والمشاركة في أنشطة النادي، مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية وضعت قنوات واضحة لتفعيل مشاركة جميع الطلبة.

وشكر عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس جميع المشاركين والقائمين على هذا الحدث، مؤكدًا أن عمادة شؤون الطلبة تدعم جميع الأندية الطلابية وتحرص على أن تكون فاعلة ومؤثرة، داعيًا الطلبة إلى الانضمام للأندية والمشاركة في أنشطتها اللامنهجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاركة تسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام الندوة، قدّمت عمادة شؤون الطلبة كتاب شكر وتقدير إلى رئيس هيئة شباب “كلنا الأردن”، عرفانًا بجهود الهيئة ومسيرتها الوطنية في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية.