وحدة الطائرات العمودية الأردنية “الكونغو 1” تواصل مهامها الجوية والبرية

وطنا اليوم:واصلت وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1) تنفيذ العديد من المهام الجوية والبرية بنجاح، خلال الأسابيع الماضية، ضمن عمليات إسناد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، للتخفيف من آثار الصراع على السكان المحليين.

وأشاد قائد القوات الدولية في بعثة الأمم المتحدة، الفريق أول أولسيلس غوميز، وهيئة أركانه، بالجهود المتميزة التي تبذلها مرتبات الوحدة، وذلك بعد مشاركته في إحدى الطلعات الجوية التي نفذتها الطواقم الأردنية، والتي عكست مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية في أداء الواجبات الموكولة إليهم.

وفي إطار الواجب الإنساني، قدمت الوحدة عبر مركزها الطبي دعماً طبياً ولوجستياً متقدماً للقوافل البرية العاملة ضمن منطقة المسؤولية، ما أسهم في تعزيز قدرة القوات الدولية على الاستجابة لمتطلبات المهام الإنسانية والأمنية.

يذكر أن وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)، تعد أول مشاركة أردنية في قوات حفظ السلام الدولية في مجال الطيران، والأولى إقليمياً من حيث نوعية المشاركة وتاريخها في هذا المجال.