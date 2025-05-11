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بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول

11 مايو 2025
بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع كييف دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، الخميس المقبل.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو، إن بلاده لم ترفض أبدا الحوار مع أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ترغب في إجراء محادثات جادة.
ولم يستبعد الرئيس الروسي إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
كما قال بوتين، إن موسكو لديها أمل في استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية عاجلاً أم آجلاً”.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بمن فيهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وستُعلن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
من جهة أخرى اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيواصل العمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقترح بوتين بشأن مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا خطوة غير كافية.


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