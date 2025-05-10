لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا للتعريف بالموروث الشعبي

وطنا اليوم_

نظمت مديرية شباب البترا، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، لقاءً شبابياً جمع مشاركين من جنسيات عربية مختلفة، بهدف تعزيز الحوار حول الهوية الوطنية والموروث الشعبي، بمشاركة 50 شاباً وشابة، وتحت رعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور بشير كريشان.

وأشاد كريشان بجهود مديرية شباب البترا في تنظيم اللقاء، مؤكدًا أهميته في إتاحة الفرصة للشباب للتعارف وتبادل الخبرات حول العادات والتقاليد والموروثات الثقافية في بلدانهم.

وقدم الدكتور محمد الجازي محاضرة تناول فيها أوجه الموروث الوطني المادي والفكري والاجتماعي في عدد من الدول، من بينها الأطعمة الشعبية، والأزياء التراثية، واللهجات المحلية، موضحاً أن لكل دولة طابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها.

وأكد الجازي دور الشباب المحوري في الحفاظ على هذا الموروث من خلال التمسك به وتطبيقه في حياتهم اليومية، والعمل على نقله للأجيال القادمة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي أتاح لهم فرصة التعرف على مكونات الموروث الشعبي في بلدانهم ومناطقهم، موجهين شكرهم لجامعة الحسين بن طلال ومديرية شباب البترا على تنظيم هذه الفعالية الهادفة.