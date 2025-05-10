عمان الأهلية تشارك بالمعرض الوظيفي بمحافظة البلقاء لتعزيز التوعية بالتعليم التقني والمهني

وطنا اليوم_

انطلاقًا من توجهات جامعة عمان الأهلية نحو تعزيز حضورها المجتمعي وترسيخ دورها في نشر ثقافة التعليم التقني والمهني، شاركت الجامعة من خلال كلية التعليم التقني ودائرة القبول والتسجيل في فعاليات المعرض الوظيفي، الذي نظمته مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة في السلط، خلال يومي الأربعاء والخميس 7-8 أيار 2025، بحضور مدير التربية والتعليم في السلط الدكتور حرب خلف الحجاج ورؤساء الأقسام وعدد كبير من طلبة المدارس وأبناء المجتمع المحلي.

وقد مثّل كلية التعليم التقني في هذا الحدث كل من المحاضر أنس الظاهر، منسق برامج الكلية، والمحاضر هشام لبابنه، مسؤول الجودة في الكلية، كما وشارك عن دائرة القبول والتسجيل السيد احمد اللداوي قائم بأعمال رئيس قسم القبول.

وشهد الجناح الخاص في الجامعة تفاعلًا كبيرًا من الزوّار، حيث تم تقديم استشارات وإجابات حول آفاق التعليم التقني، والفرق بين المسارات الأكاديمية والتقنية، وفرص العمل المتاحة بعد التخرج.

كما تم تقديم مجموعة من المواد البصرية التوعوية، إضافة إلى بطاقات تعريفية بالتخصصات، ونماذج إرشادية تساعد الطلبة في اختيار المسار التعليمي المناسب بناءً على ميولهم وشخصياتهم بالإضافة لهدايا رمزية للزوار.

وفي ختام الفعالية قام مدير تربية وتعليم السلط بتكريم جامعة عمان الأهلية بدرع تقديري، وذلك تقديرًا لمشاركتها الفاعلة والدور المتميز الذي قدمته.

كما وتجدر الاشارة الى أن كلية التعليم التقني تأسست في العام 2024 وقد حصلت على الاعتماد الدولي Pearson BTEC لمجموعة متنوعة من برامج المستوى الرابع والخامس التي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة وبدء قبول وتسجيل الطلبة للعام الأكاديمي القادم 2025-2026 .