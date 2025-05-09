غوشة نقيبا للمهندسين والفلاحات نائبا للنقيب و”النقابية الموحدة” تحصد مقاعد مجلس النقابة

وطنا اليوم – فاز مرشح القائمة النقابية الموحدة م.عبدالله غوشة بمركز نقيب المهندسين بحصوله على 8934 صوتا.

وفاز مرشحوا القائمة وهم لمركز نائب النقيب م.احمد الفلاحات وحصل على 8605 صوتا، وعن شعبة الهندسة المدنية كل من المهندس مالك علوان وحصل على 8468 صوتا، والمهندس سمير الخطيب وحصل على 7234 صوتا، وعن شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس وحصل على 8342 صوتا، وعن شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس محمد العبابنة وحصل على 7950 صوتا، وعن شعبة الهندسة الكهربائية كل من المهندس محمد الحباشنة وحصل على 8026 صوتا، والمهندس هيثم شقرة وحصل على 7657 صوتا، وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس صالح الغويري وحصل على 7364 صوتا، وعن شعبة الهندسة الكيميائية د.ليندا الحمود وحصلت على 8276 صوتا.

وشكر نقيب المهندسين المنتخب المهندس عبدالله غوشة الهيئة العامة للنقابة على ثقتها، وشكر مندوب وزير الاشغال المهندس وسيم العدوان و رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات المهندس عامر الحباشنة والأمين العام للنقابة رئيس لجنة ادارة الانتخابات المهندس علي ناصر، و كافة اللجان القائمة على إدارة العملية الانتخابية وكافة العاملين بكل مراكز الاقتراع في المملكة والأمانة العامة وكافة موظفي النقابة، على دورهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وهنأ نقيب المهندسين السابق المهندس احمد سمارة الزعبي مجلس النقابة الجديد لنيله ثقة الهيئة العامة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.