القطاع التجاري والخدمي: كذب إعلامي ممنهج يشكك بالدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:رفض القطاع التجاري والخدمي كل الافتراءات والأكاذيب التي طالت دور الأردن الإنساني اتجاه أهالي قطاع غزة الذي يتعرضون لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله، حيال المأساة التي يعيشها أهل غزة تتقدم كل المواقف الدولية، فمنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الغاشم تحركت المملكة وسخرت كل امكانياتها للوقوف إلى جانب أهالي القطاع المنكوب، انطلاقا من مواقفها التاريخية والأخوية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال أن الكذب الإعلامي والدس وفبركة الحقائق الذي تتعرض له المملكة ليست محض صدفة، بل تأتي في سياق ممنهج يستهدف التشكيك الدور الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمواقف الشجاعة التي يقودها جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة أهالي غزة.

وأضاف أن الأردن، وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك، قدم دعماً غير مسبوق لغزة، سواء من خلال الانزالات الجوية وقوافل المساعدات أو من خلال المستشفيات الميدانية والمخابز المتنقلة التي لا تزال تعمل على مدار الساعة، مشدداً على أن بعض الجهات تسعى إلى التشكيك بهذه الجهود بهدف إضعاف الدور الأردني الأخلاقي والإنساني والسياسي في المنطقة.

وأكد أن ما يقدمه الأردن لغزة فاق إمكانيات دول أكبر وأكثر ثراءً، لكن جلالة الملك لا يستعرض بما يقدمه، بل يوجه بصمت وكرامة. ومن واجبنا أن نرد على كل من يهاجم الوطن وقيادته، بنفس الغيرة التي ندافع بها عن مصالحنا الخاصة، بل وأكثر.”

وشدد الحاج توفيق على أن استهداف الأردن في هذا التوقيت الحساس ليس عبثياً، بل يرتبط بمواقف المملكة الراسخة التي ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتُصر على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يزعج أطرافاً عديدة تسعى لإضعاف الصوت الأردني وإخراجه من المشهد.

ودعا الحاج توفيق إلى التصدي لهذه الحملات الممنهجة، كلٌّ من موقعه، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن وقيادته واجب وطني لا يقل أهمية عن أي مسؤولية مهنية أو اجتماعية، وأن الصمت لم يعد مقبولاً في مواجهة هذا الكم من التشويه والتضليل، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع حجم ما يتعرض له الأردن او ما يحاك ضده من مخاطر ومؤامرات