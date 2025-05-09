عبدالله غوشة نقيباً للمهندسين الأردنيين

وطنا اليوم:أظهرت النتائج الأولية لانتخابات نقابة المهندسين الأردنيين، فوز المهندس عبدالله عاصم غوشة بمنصب نقيب المهندسين للدورة الثلاثين 2025-2028.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند السابعة من مساء اليوم الجمعة، حيث بلغ عدد المقترعين 9554 مهندساً ومهندسة.

وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، إن عدد المقترعين توزّع كالتالي: العاصمة عمان 3275، الزرقاء 884، إربد 1406، العقبة 241، الطفيلة 251، المفرق 411، الكرك 599، البلقاء 1018، مادبا 509، جرش 509، عجلون 307، ومعان 144.

وانطلقت الانتخابات صباح اليوم عند الساعة التاسعة لانتخاب نقيب ونائب نقيب وأعضاء مجلس النقابة