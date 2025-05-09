الناطق باسم الجيش الباكستاني: نحن في حالة حرب مع الهند

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شودري، الجمعة، أن قواته لا تتجه لنزع فتيل التصعيد مع ، مؤكدا أن بلاده ستظل “في حالة حرب” ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان “لتهديد”، وفق قوله.

وصرح شودري لصحافيين “بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون ردا في اللحظة التي نختارها”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ويواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس إثر اندلاع مواجهة عسكرية بينهما هي الأشد منذ عقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، الجمعة، إن “السلوك غير المسؤول للهند وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير”.

وأضاف المتحدث أن “الهستيريا الحربية للهند ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير للعالم”، في وقت تستمر المواجهة العسكرية بين البلدين رغم الدعوات الدولية الى ضبط النفس، بحسب فرانس برس

وتبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة، اليوم الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها “معسكرات إرهابيين”، ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.