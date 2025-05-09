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احمد ايهاب سلامة يكتب : هكذا نعقت الغربان

دقيقة واحدة ago
احمد ايهاب سلامة يكتب : هكذا نعقت الغربان

يقلم احمد ايهاب سلامة

نعم، نحن نفرض ضريبة على إدخال المواد الغذائية إلى غزة
هكذا نعقت الغربان وتناقلت هذا الزيف صحيفة “ميدل إيست آي” التي تبث من لندن ويرأس تحريرها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، فانطلقت جوقة الذباب الإلكتروني تروج لهذه الأكذوبة المسمومة

ولكن..
الأردن الذي تعرفه الأرض كما تعرفه السماء، بقيادته الحكيمة وجيشه الشامخ وشعبه النبيل لا يزايد عليه أحد
غزة، بل فلسطين بأسرها ليست غريبة على الأردن فهي الروح والجسد واحد
فلا تفتحوا أفواهكم الرخيصة للنيل من شرف لا يمس ولا تشككوا في موقف رسخته الدماء قبل الكلمات

إن قلوبنا تئن وأيدينا مكبلة ولولا العجز والقيود لكنا على الثغور مع إخوتنا نحمل السلاح معهم

حفظ الله أردننا العظيم وجيشنا الباسل
وحفظ الله غز.ة الصامدة وفلسـ.طين ومقاو.متها الشريفة.


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