ماجد عبد الله الخالدي يكتب : الأردن الدولة والشعب والجيش إلى جانب صمود غزة.. وكنت شاهدًا على ذلك

بقلم ماجد عبد الله الخالدي

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، لم يتوانى الأردن الذي ننتمي له بكل فخر واعتزاز، بكافة مكوناته الرسمية والسياسية والعسكرية والشعبية، والتي تلتف جميعها حول موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليهم بشتى الطرق.

وبكل فخر فقد كنت قبل عام من اليوم أحد المشاركين في عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي على قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للأهل والأشقاء الذين صمدوا في وجه العدوان الغاشم، وما لمسته حينها من لهفة في عيون نشامى القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي لتنفيذ هذه المهمة، تثبت وقوف هذه المؤسسة النبيلة إلى جانب كل من يطلب المساندة من الأشقاء العرب، إذ اتاحوا لنا الفرصة كإعلاميين لمشاهدة كافة تفاصيل عمليات التجهيز والنقل والإنزال لهذه المساعدات لنكون خير من يرى الحقيقة بعينه وينقلها رسالة للعالم أجمع بأننا نمتلك جيشًا يقف بكل إنسانية إلى جانب كل من تعرض لكوارث بشرية أو طبيعية.

لم يكن هذا الشاهد الوحيد على تضحيات جيشنا الباسل ومواقفه النبيلة التي تسطر بحروف من ذهب، بل هو شاهد من كتاب مليئ بالشواهد التي نباهي بها العالم، فمن منا لم يودع صديق أو قريب أو رفيق من نشامى الخدمات الطبية الملكية، متوجهًا إلى قطاع غزة للالتحاق بفريق المستشفى الميداني الأردني التابع للجيش العربي، لتضميد جراح اهلنا هناك؟

هذا الجيش الذي سار على نهج يد تبني ويد تحمل السلاح، يد تعالج ويد تحمل السلاح، يد تضمد الجراح ويد تحمل السلاح، ينتمي لدولة تسير على مبادئ الأصالة والإنسانية التي تفرض علينا وبلا منة الوقوف إلى جانب اشقاءنا في شتى أنحاء العالم، لنكون حقًا خير أمة تخرج إلى الناس، والله من وراء القصد