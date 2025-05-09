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النائب هديب يهاجم موقعاً إلكترونياً يُدار من لندن

47 ثانية ago
النائب هديب يهاجم موقعاً إلكترونياً يُدار من لندن

وطنا اليوم:أعرب النائب محمد هديب عن رفضه القاطع للمزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن، يستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن هذه المزاعم تضمنت معلومات مضللة تفتقر إلى أبسط معايير العمل الصحفي المهني من دقة وموضوعية.
وشدد النائب محمد هديب على أن التقرير المنشور لا يستند إلى أي مصادر موثوقة، بل يقوم على معلومات مغلوطة ومزاعم بلا أساس، مبنية على الأكاذيب .
وأكد النائب محمد هديب أن “الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية، ضاربة جذورها في التاريخ، وقد دأب الأردن على دفع ضريبة مواقفه العروبية والقومية الأصيلة.
وشدد النائب محمد هديب على أن جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما جال العالم دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويمارس دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية.


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