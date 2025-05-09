الجغبير: من يهاجم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يقف في صف أعداء الإنسانية

الجغبير: غرفة الصناعة مطلعة على دور الهيئة الخيرية حيث نفذت عدة حملات بالتشاركية معها

الجغبير: الهيئة الخيرية لم تطلب مطلقا من غرفة الصناعة لا تصريحاً ولا تلميحاً اي نسب أو عمولات

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن الاتهامات التي تحاول تشويه دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية “عارية عن الصحة بالكامل”، واصفاً إياها بـ”الافتراءات الظالمة التي تستهدف مؤسسة وطنية تقوم بدور إنساني استثنائي”.

وأكد الجغبير في بيان صحفي أن غرفة الصناعة نظمت عدة حملات لدعم الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة، “ولم يكن هناك أي حديث، لا تصريحاً ولا تلميحاً، عن نسب أو عمولات”، مشدداً على أن “الهيئة تقوم بواجبها بتفانٍ ومهنية، في واحدة من أصعب البيئات الإنسانية في العالم”.

وأضاف أن “من يهاجم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يهاجم منظومة العمل الخيري الأردني والضمير الوطني، ويقف في صف أعداء الإنسانية”، مشيراً إلى أن الهيئة “تنفذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة المظلومين وإغاثة المنكوبين، وتتحرك حيث يعجز الآخرون”.

وقال الجغبير إن ما يُقال بحق الهيئة “ظلم كبير وتجني فجّ”، مضيفاً أن الهيئة “تبذل المستحيل لإيصال شاحنة دواء أو مساعدات غذائية إلى أهلنا في القطاع رغم القصف والتضييق”.

واختتم بالقول: “نثق بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ونرفض أي تشكيك في دورها أو نزاهتها، وسنواصل التعاون معها دعماً لرسالتها النبيلة