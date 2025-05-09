بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

35 ثانية ago
الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، قداسة البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه حبرا أعظم وبابا للكنيسة الكاثوليكية.
وأعرب جلالته في برقية بعثها، إلى قداسته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة، متمنيا له التوفيق في أداء رسالته النبيلة على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ونشر السلام والوئام والتفاهم حول العالم.
وأكد جلالة الملك اعتزازه بالروابط المتينة بين الأردن وحاضرة الفاتيكان، لافتا إلى حرص المملكة على مواصلة العمل لتعميق الحوار بين الأديان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

تسونامي يداهم أردنياً في بالي والبحث جارٍ عنه

14:54

وزير الخارجية يبحث ونظيره الياباني جهود وقف دائم لإطلاق النار في غزة

14:50

مخابز غزة تتوقف عن العمل بسبب نفاد الطحين والوقود

14:39

نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة

14:35

الحياد الإيجابي خيار للتفكير

14:03

عطية يسأل الحكومة عن فقدان 600 وثيقة من الأراضي والمساحة

13:51

استقالة الباشا عبدالجليل المعايطة من حزب إرادة

13:50

ستاد الملك عبدالله الثاني يحتضن نهائي كأس الأردن

13:45

القبض على شخص قتل والدته طعنا في البادية الشمالية

13:41

رجل على باب الله .. قصة قصيرة

13:39

التل يكتب على مكتب طاولة دولة الرئيس .. تقلم اظافرها

13:37

الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدين الحملة المغرضة ضد دور الأردن الإساني تجاه قطاع غزة

وفيات
وفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025