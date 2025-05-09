الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، قداسة البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه حبرا أعظم وبابا للكنيسة الكاثوليكية.

وأعرب جلالته في برقية بعثها، إلى قداسته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة، متمنيا له التوفيق في أداء رسالته النبيلة على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ونشر السلام والوئام والتفاهم حول العالم.

وأكد جلالة الملك اعتزازه بالروابط المتينة بين الأردن وحاضرة الفاتيكان، لافتا إلى حرص المملكة على مواصلة العمل لتعميق الحوار بين الأديان.