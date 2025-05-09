تفاصيل المبادرة الأميركية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن “الخطة الأميركية الإسرائيلية لإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية هي مناورة مدروسة لتقنين التجويع”.

وأضاف عبده أن “الهدف ليس الإغاثة بل فرض السيطرة وكسب الوقت لصالح إسرائيل وإجبار السكان على النزوح عبر إنهاكهم وتجويعهم”.

وتابع: “هذه ليست خطة إغاثة بل شكل جديد من الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري”.

وأردف عبده: “إسرائيل كلفت مؤسسة يترأسها الأرمني ديفيد بابازيان المتهم بالفساد بالمشاركة في أجندتها لتهجير وإخضاع الفلسطينيين عبر الغذاء”.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تفاصيل المبادرة الأميركية الجديدة لإعادة توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي المبادرة الأميركية على مرحلتين: الأولى تستهدف 1.2 مليون من سكان القطاع فقط، في حين تشمل الثانية مليون فلسطيني، المتبقين من سكان القطاع، لكن موعد الأخيرة لم يحدد.

وتتضمن المبادرة، التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للأمم المتحدة، وتحمل اسم مؤسسة غزة الإنسانية “GHF”، إقامة 4 مراكز توزيع، يختص كل مركز بـ300 ألف شخص، ومن دون تدخل مباشر من “الجيش الإسرائيلي”.

وتهدف المبادرة، التي لم تلقَ أي دعم من الأمم المتحدة حتى الآن، إلى إعادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال بنية تحتية لوجستية شفافة ومستقلة ومحايدة، وتجاوز العقبات التي أضرت بثقة المانحين وكفاءة التحويلات في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المناقشات المغلقة حول المبادرة بالأمم المتحدة شهدت هجوماً كبيراً على “إسرائيل” من العديد من السفراء، الذين اتهموا “تل أبيب” بتجويع سكان غزة.

وقال ويتكوف إن الهدف هو عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى حركة حماس.

وتنص المبادرة، المكونة من 14 صفحة، على أن يرأسها “خبراء يتمتعون بخلفية غنية في العمليات الإنسانية والأنظمة المالية”.

ويضم مجلس الإدارة وفريق القيادة كلاً من الرئيس التنفيذي السابق لشركة المطبخ العالمي نيت موك، ومؤسس فريق “روبيكون” وجيك وود، وديفيد بيزلي الرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

في حين ستتم عمليات التدقيق من قبل إحدى شركات المحاسبة الرائدة في العالم، إلى جانب الدعم القانوني من مكتب محاماة يتمتع بخبرة في القانون الدولي والإنساني.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن التوزيع سيتم عبر قنوات نقل آمنة، دون أي وجود عسكري، وتحت إشراف مباشر من فرق سلامة وأمن مستقلة، كما سيتم توزيع المعدات الإنسانية والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة، والأدوية، والمياه، حسب الحاجة فقط ومن دون تمييز.

وتُقدر تكلفة وجبة المساعدات الواحدة، التي تحتوي على 1750 سعرة حرارية، بـ 1.31 دولار فقط، وهو مبلغ يشمل جميع تكاليف النقل والأمن والتوزيع.

وتخطط المؤسسة لتوفير صناديق غذائية للأسر الفلسطينية بتكلفة 65 دولارًا للصندوق الواحد، تتضمن 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، يتم توصيلها مباشرة للمواطنين “المعرضين للخطر”.