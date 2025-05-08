الحنيفات يفتتح مصنع لتجهيز البطاطا في الموقر الصناعية

وطنا اليوم_

افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مساء اليوم بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عمر جويعد ومدير مؤسسة الاقراض الزراعي نائب رئيس غرفة الصناعة محمد الجيطان ومتصرف الموقر مصطفى العبادي وعددا من نواب ووجهاء الموقر ، مصنع شركة الغانم لصناعة وتجارة المواد الغذائية في مدينة الموقر الصناعية والذي يعمل على إنتاج البطاطا النصف مقلية ، يذكر ان المصنع منشأ على مساحة 656 متر مربع وهو من المصانع المدعومة من وزارة الزراعة ضمن مشروع تحفيز الصناعات الغذائية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات اضافة الى تمويل من الاقراض الزراعي بمبلغ ٧٠ الف دينار ، حيث يتوقع ان يشغل المصنع 55 عاملا وعاملة .

حيث بين الحنيفات انه وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور تحفيز الصناعات الغذائية الزراعية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات بأن الوزارة مستمره بهذا النهج حيث تم افتتاح 8 مصانع و سيتم افتتاح 12 مصنع مع نهاية هذا العام في اغلب محافظات المملكة والتي ستعمل على استيعاب فائض الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتشغيل أبناء المحافظات ضمن هذه المصانع وسينعكس ايجابا على القطاع الصناعي ضمن اتفاقيات تجاوزت 20 مصنع وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة تتطلع الى 30 اتفاقية مع نهاية عام 2026 ستوفر هذه الاتفاقيات ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل .

من جانبه قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذا الإستمار جاء نتيجة جهد وطني ممثل بوزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية الاردنية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى تشجيع استقطاب الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الاردنية حفاظا على الأمن الغذائي الوطني واستمرارية سلاسل التوريد ودعما للمنتج الزراعي الاردني وتشجيعا للصناعة الوطنية التي نفخر بقصص نجاحها في اروقة مدننا الصناعية.

وبين السيد عمر جويعد إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والشركة والتي يتم بموجبها منح الاسثتمارات الزراعية القادمة للمدن الصناعية حوافز تشجيعية استطاعت ان تستقطب لغاية اليوم (9) استثمارات صناعية بحجم استثمار يزيد عن (3) مليون دينار اردني وفرت قرابة(300) فرصة عمل.

وكشف السيد عمر جويعد إن هذا الإستثمار يضاف الى قائمة الإستثمارات العاملة في مدينة الموقر الصناعية والتي وصل لغاية اليوم ( 111) بحجم استثمار ( 716 ) مليون دينار تمكنت من توفير قرابة ( 5 ) الالف فرصة عمل.

ومن جانبه أكد الجيطان ان هذه المصانع ترجمة حقيقية للتعاون والتنسيق والدعم من وزارة الزراعة في دعم القطاع الصناعي وخاصة قطاع الصناعات الغذائية والبطاطا التي تحتاج إلى مصانع أكثر لاستعياب حجم حاجة السوق وأشار الى وزارة الزراعة تعمل بجد لزيادة عدد المصانع الغذائية .

وثمن المستثمر يعقوب الغانم سرعة استجابة ودعم الوزارة في إنشاء المصنع وكم الجهود التي بذلت وصولا الى انطلاق المصنع بهذه السرعة وهذا يدل على جدية الحكومة في دعم الصناعات الغذائية .