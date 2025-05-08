مسؤولون أميركيون: ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل للمضي بخططه

وطنا اليوم:أكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن هناك تدهورا في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل أكثر، بل المضي قدما في خطواته بالشرق الأوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يرغب في اتخاذ قرارات يعتقد أنها ستعزز مصلحة واشنطن، في حين يعتقد أن نتنياهو يتلكأ في اتخاذ القرارات، كما أنه غير مستعد للتأخر حتى تقوم إسرائيل بما يتوقع منها

وحذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى من أن الولايات المتحدة لن تنتظر إسرائيل والرئيس دونالد ترامب عازم على المضي قدما في صفقة استراتيجية مع السعودية حتى بدون تل أبيب.

وقال المسؤول الأمريكي: “إذا كانوا حتى الآن يدفعون ثمن عدم إنهاء الحرب، فإن الثمن اليوم سيكون أكثر غلاء على إسرائيل وليس فقط على المختطفين”.

وأضاف: “الرئيس ترامب مصمم على التقدم نحو صفقة مهمة مع السعودية، حتى بدون مشاركة إسرائيلية. اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين مجرد مقدمة، وإذا لم تفيق إسرائيل، فستتم صفقة القرن بدونها أيضاً”.

وقال المسؤول الأمريكي موضحا موقف الإدارة: “لدينا أمل أن تستغل إسرائيل القطار التاريخي الذي بدأ رحلته، لكن أمريكا لن تنتظر في المحطة”.

ويمثل هذا إشارة مهمة لإسرائيل بأن الموقف الأمريكي يتجه نحو دفع عجلة العمليات السياسية الواسعة في المنطقة، وأن الاتفاق مع السعودية – المسمى “صفقة القرن” – قد يتحقق حتى بدون مشاركة تل ابيب ، مما قد يترك إسرائيل خارج الترتيبات الإقليمية المهمة.