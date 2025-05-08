نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 60% عن الربع الثالث لعام 2024

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الرابع من العام 2024 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع اشتراكات الجيل الخامس، وارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8,046 مليون اشتراك مقارنة بـ 7,727 مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2023، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (812) ألف اشتراك مقارنة بـ (805) ألف اشتراك للربع الرابع من العام 2023.

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

وبلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (486) ألف اشتراك للربع الرابع مقارنة بحوالي (493) ألف اشتراك للربع الرابع من العام 2023 حيث بلغت نسبة الانخفاض (1.4%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (11,3) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع مقارنة بــحوالي (10.7) مليون دقيقة اتصال للربع الرابع من العام 2023 وبنسبة نمو بلغت (6%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (85%)، وما نسبته (15%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.046) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (7,727( مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2023 بنسبة نمو (4.1%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 69% ) للدفع المسبق و(31% ) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (84%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7,37) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (576) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 260) مليون رسالة في الربع الرابع من العام 2023 وبنسبة نمو (122%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024 ما نسبته(69%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (67% ) للربع الرابع من العام 2023 وبنسبة انتشار (106%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (658) مليون جيجا بايت في الربع الرابع مقارنة مع حوالي (580) مليون جيجا بايت في الربع الرابع لعام 2023، وبنسبة نمو بلغت (13%).

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(812) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (805) الف اشتراك في الربع الرابع من العام 2023 حيث بلغت نسبة النمو (0.8%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.4%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الرابع للعام 2024 ، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (17.9%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (8,8%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (72,8%)مع نهاية الربع الرابع، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (591) ألف اشتراك خلال الربع الرابع للعام 2024 .

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1,339) مليار جيجا بايت للربع الرابع للعام 2024 مقارنة مع (1,161) مليار جيجا للربع الرابع من العام 2023 وبلغت نسبة النمو (15%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (550) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الرابع من العام 2023 حوالي (481) جيجا وبنسبة نمو (14%).

فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الرابع للعام 2024 حيث بلغت ما مجموعه (112,900 (اشتراك مقارنة مع الربع الثالث من ذات العام والذي بلغ حوالي (70,422) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (60%)، وبنسبة نمو بلغت 800% عن الربع الرابع من عام 2023.

خدمات الخطوط المؤجرة

هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (24,143) ألف اشتراك في نهاية الربع الرابع من العام 2024 مقارنة مع (20,539) اشتراك في الربع الرابع من العام 2023 وبنسبة نمو (17.5%).