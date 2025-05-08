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رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

3 ساعات ago
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الخميس، رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ورئيس البرلمان الألماني الأسبق الدكتور نوربرت لامرت.
وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع وبرامج مؤسسة كونراد أديناور في الأردن سيما التي تعنى بدعم وتمكين قطاع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأشار لامرت الى برامج ومشاريع المؤسسة ومكتبها في الأردن ، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون بهدف توسيع هذه البرامج لخدمة أكبر شريحة ممكنة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك


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