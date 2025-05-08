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ولي العهد يبحث توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية مع جايكا

3 ساعات ago
ولي العهد يبحث توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية مع جايكا

وطنا اليوم:بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدكتور أكيهيكو تاناكا لدى لقائهما في طوكيو، اليوم الخميس، آليات توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأعرب سموه عن اعتزازه بالشراكة التاريخية بين الأردن واليابان، مثمنا الدور المحوري لجايكا في دعم مشاريع تنموية في الأردن في قطاعات حيوية، مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه).
وبحث اللقاء فرص التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتدريب على المهارات المتقدمة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المنسجمة مع أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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