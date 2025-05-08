وطنا اليوم:أقصى باريس سان جيرمان، منافسه أرسنال، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، (7 أيار 2025)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل باريس الى النهائي بمجموع اللقاءين 3-1.
وتأهل الفريق الفرنسي الى نهائي البطولة حيث سيواجه انتر ميلان الإيطالي في 31 من أيار الجاري على ملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ بألمانيا.
سان جيرمان يقصي أرسنال ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
وطنا اليوم:أقصى باريس سان جيرمان، منافسه أرسنال، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، (7 أيار 2025)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.