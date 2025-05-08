سان جيرمان يقصي أرسنال ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

وطنا اليوم:أقصى باريس سان جيرمان، منافسه أرسنال، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، (7 أيار 2025)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس الى النهائي بمجموع اللقاءين 3-1.

وتأهل الفريق الفرنسي الى نهائي البطولة حيث سيواجه انتر ميلان الإيطالي في 31 من أيار الجاري على ملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ بألمانيا.