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الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى مستوى قياسي جديد

6 ساعات ago
الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى مستوى قياسي جديد

وطنا اليوم:سجلت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2025، وحتى نهاية شهر نيسان بنسبة 8% وبمقدار 1.680 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت “رقما قياسيا جديدا” لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.
وأظهرت أن الاحتياطيات الأجنبية ولأول مرة تغطي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور.
وأوضحت البيانات أن احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب ارتفعت إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.


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