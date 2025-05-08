ولي العهد يلتقي برئيس الوزراء الياباني ويؤكد اعتزازه بالعلاقة بين البلدين

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في طوكيو.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني، مؤكدا اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين، والتوافق بينهما حول ضرورة تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وأشاد سمو ولي العهد بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا، معربا عن تمنياته بدوام النجاح لليابان في مختلف المجالات.

بدوره، عبر رئيس الوزراء الياباني عن إعجابه بالجناح الأردني في المعرض، الذي يشهد إقبالا واسعا ويوفر تجربة مميزة للزوار.

وأعرب سموه عن تقديره لدور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم مشاريع تنموية بالمملكة في القطاعات ذات الأولوية، كالمياه والطاقة.

وتحدث سمو ولي العهد عن مبادرات ومشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي تم إنشاؤه لتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن السيبراني، ومنظومة الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أهمية دور الأردن في دعم أمن المنطقة واستقرارها، لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، إذ ثمن سموه موقف اليابان الداعم لحل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.