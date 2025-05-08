الطعام المهدور سنويا في الأردن يكفي لإطعام مليون ونصف شخص

وطنا اليوم:كشفت رئيسة بنك الطعام الأردني، الدكتورة كوثر القطارنة، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الهدر الغذائي في الأردن، مؤكدة أن الفرد الأردني يهدر ما معدله 100 كيلوغرام من الطعام سنويا، “أي ما يعادل 1.136 مليون طن من الغذاء المهدر على مستوى المملكة”، وبيّنت أن هذه “الكمية كافية لإطعام نحو مليون ونصف شخص لمدة عام كامل”.

حيث أشارت القطارنة إلى أن هذه الأرقام “مثيرة للقلق”، خاصة في بلد محدود الموارد ويواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ويشتهر بعاداته الاجتماعية القائمة على التكافل والتضامن.

ورغم المبادرات المتعددة للحد من الهدر، مثل مبادرة “لا لهدر الغداء”، فإن الأرقام لا تزال ترتفع، إذ ارتفع متوسط الهدر للفرد من 96 كغم في عام 2023 إلى 101 كغم في 2024.

وأكدت القطارنة أن بنك الطعام الأردني، الذي تأسس عام 2012 ويعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، يتبنى نهجا مؤسسيا في إدارة فائض الطعام بالتعاون مع الفنادق والمطاعم والمزارعين، عبر جمع الفائض وتوزيعه على الأسر المستحقة ضمن معايير عالية من السلامة الغذائية.

وأوضحت أن بعض المزارعين يضطرون لترك منتجاتهم في الأراضي بسبب انخفاض أسعار السوق مقارنة بتكلفة الإنتاج، ما يضيف إلى حجم الهدر الغذائي في المملكة.

وأضافت القطارنة أن البنك عضو في الشبكتين العالمية والإقليمية لبنوك الطعام، ويعمل وفقا لأعلى المعايير العالمية، إذ يتم جمع الطعام من قبل الطهاة أنفسهم وتعبئته مباشرة للأسر المستفيدة دون أن تمسه أياد أخرى، كما يتم نقله بسيارات مبردة لضمان سلامته وجودته.

كما دعت عبر البرنامج جميع الفنادق والمطاعم للانضمام إلى هذه الجهود، مشيرة إلى وجود استجابة مشجعة من بعض المؤسسات، خاصة الفنادق، “لكن الحاجة ما زالت ملحة لتوسيع نطاق المشاركة”، وفق قولها.

على المستوى الفردي، أشارت القطارنة إلى أن المواطنين بإمكانهم التعاون مع بنك الطعام في مناسبات الأفراح والأتراح، حيث يتولى فريق متخصص جمع وتوزيع فائض الطعام، داعية المواطنين للتواصل في المناسبات مع بنك الطعام الذي يرسل فريق متخصص للتعامل مع الطعام بحفظه وتوزيعه.

كما أوضحت أنه تم إعداد درس خاص حول تقليل الهدر الغذائي لطلبة الصف الثالث، ضمن مبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف ترسيخ هذه الثقافة منذ الصغر، متمنية إستجابة الوزارة لمبادرتهم.

وشددت على أن مواجهة الهدر الغذائي مسؤولية جماعية، داعية إلى تحرك وطني يشمل الأفراد والمؤسسات للحد من هذه الظاهرة، قائلة: “إذا تعاونا جميعا، فإن هذا الرقم لن يزداد، بل سينخفض بإذن الله”.