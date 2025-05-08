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الأسواق الحرة الأردنية تبحث تحديث سوق جابر في ظل توسعة مركز الحدود

8 مايو 2025
الأسواق الحرة الأردنية تبحث تحديث سوق جابر في ظل توسعة مركز الحدود

وطنا اليوم:في إطار التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية، عقدت شركة الأسواق الحرة الأردنية، ممثلة برئيسها التنفيذي عطوفة المهندس هيثم المجالي، اجتماعًا مع إدارة الحدود والأجهزة الأمنية في مركز حدود جابر، حيث تم مناقشة المخطط التطويري الشامل للمركز الحدودي، وبحث سبل التعاون لتعزيز تجربة المسافرين وتسهيل الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وقدمت شركة الأسواق الحرة الأردنية شكرها الجزيل لإدارة المركز والأجهزة الأمنية على الدعم المتواصل والتسهيلات المقدّمة، والتي تسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدّمة للمسافرين.
وجرى خلال الاجتماع التباحث في خطة التوسعة الشمولية التي يشهدها مركز حدود جابر، في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المسافرين وحركة الشحن، واستعدادًا لموسم الصيف المقبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عزمها على تحديث السوق الحرة في مركز حدود جابر بما يتناسب مع حجم الحركة المتزايدة، ويضمن تقديم تجربة تسوق متميزة تلبي تطلعات الزوار، و أنها سوف تكون على قدر المسؤولية عند تطبيق المخطط المعمول به.
وأكدت الشركة، من خلال ادارتها التنفيذية، التزامها الدائم بمواكبة التطورات وتحسين البنية التحتية لأسواقها، بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين عبر الحدود


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