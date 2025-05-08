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100 شهيد خلال 24 ساعة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة

8 مايو 2025
100 شهيد خلال 24 ساعة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 100 شهيد، بحسب المصادر الطبية.
واستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا.
ومساء الأربعاء، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض مقاط شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان في غارة من مسيّرة تابعة للاحتلال على مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية أن الشهيدين هما: فادي عزمي أبو عجوة ومنتصر سمير أبو عجوة.
وكما اطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل كثيف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين بقصف مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.
وأعلن مستشفى العودة في النصيرات، وصول جثمان صياد، ارتقى برصاص الاحتلال وجرى انتشاله من شاطئ بحر المحافظة الوسطى.
وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.
وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة بقصفها مطعما وسوقا شعبيا في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 32 مواطنا على الأقل، وإصابة 86 آخرين.
ويرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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