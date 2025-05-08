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كاتس يهدد طهران بمصير مشابه لمصير حماس وحزب الله والحوثيين والأسد

8 مايو 2025
كاتس يهدد طهران بمصير مشابه لمصير حماس وحزب الله والحوثيين والأسد

وطنا اليوم:هدد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، بتنفيذ ضربات مباشرة على إيران، مؤكدًا أن “أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى”، وذلك في أعقاب استهداف الحوثيين المدعومين من طهران لمطار بن غوريون في تل أبيب قبل أيام.
وقال كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: “أحذر القيادة الإيرانية التي تموّل وتسلّح وتوجّه الحوثيين: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى، وأنتم تتحملون المسؤولية المباشرة”.
وأضاف: “ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضًا”.
وكان كاتس قد أكد الثلاثاء، أن إيران ستتحمل عواقب أي هجوم من حلفائها الحوثيين “كاملة”، وذلك بعدما استهدف الحوثيون مطار تل أبيب.
وذكر كاتس في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قصف إسرائيل لمطار صنعاء “هذا تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة”.


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