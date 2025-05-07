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جماعات الهيكل المزعوم تطالب بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد الأقصى

دقيقة واحدة ago
جماعات الهيكل المزعوم تطالب بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد الأقصى

وطنا اليوم:اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن 82 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد المختلفة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن “جماعات الهيكل” المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى “يوم القدس”، في 26 أيار الحالي.
وطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين، 25 و26 من الشهر الحالي، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموها “الأدوات المقدسة” مثل “الطاليت، التيفيلين ومخطوطات التوراة”.


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