ارتفاع قيمة صادرات الأردن إلى سوريا 5 أضعاف خلال أول شهرين من 2025

وطنا اليوم:ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 482%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير، وصدر الأربعاء وصلت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي إلى 35.377 مليون دينار، مقارنة مع 6.077 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا في شهر شباط إلى قرابة 16.784 مليون دينار، مقارنة مع 3.82 ملايين دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.