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الحوثيون: وقف إطلاق النار مع الأمريكيين لا يشمل إسرائيل

33 ثانية ago
الحوثيون: وقف إطلاق النار مع الأمريكيين لا يشمل إسرائيل

وطنا اليوم:أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة ستواصل الرد على الكيان الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على أن دعم غزة وإسناد القضية الفلسطينية يظل أولوية لا يمكن التراجع عنها أو القبول بابتزاز حولها.
وأوضح المتحدث أن الاتفاق الأخير مع واشنطن، الذي تم بوساطة عمانية، جاء بعد نقاشات مطولة عبر وسطاء، ويقضي بوقف العدوان الأمريكي على اليمن، لكنه لا يتضمن أي محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، ولا يشمل إسرائيل “بأي شكل من الأشكال”.
وأشار إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن موقفها تجاه اليمن يمثل ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، وأن الاتفاق يخدم القضية الفلسطينية ويحرج الكيان المحتل، مؤكداً أن الرد على إسرائيل قادم لا محالة.
كما شدد على أن استهداف السفن الإسرائيلية سيستمر حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مبيناً أن الجماعة ستقيّم أي دعم أمريكي مستقبلي لإسرائيل وتحدد موقفها بناء على ذلك.
وختم المتحدث بالقول: “لا يمكن أن نقبل استهداف اليمن واستباحته دون رد، ومن حقنا الرد الفوري على أي عدوان يطالنا”.


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