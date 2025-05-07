وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)

وطنا اليوم:بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى عشائر العمرو كافة، إلى جانب أبناء المرحوم وإخوانه، فقيد الوطن وفقيد الكرك وفقيدهم الغالي، وركيزة العشيرة في المروءة والخلق، الشيخ *عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)*، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء والإخلاص، جسّد خلالها أروع صور الإيثار وخدمة الناس.

نسأل الله العليّ القدير أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة، وقبره روضةً من رياضها.

*الدفن سيكون يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر بإذن الله

*سيكون العزاء في قاعة بلدية طلال/ المغير يوم غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر وبعد الساعه ٤ مساءا ليومي الخميس والجمعه

*وفي ديوان أبناء الكرك _دابوق _يوم الأحد بعد صلاة العصر

ولا أراكم الله مكروه بعزيز وانا لله وانا اليه راجعون