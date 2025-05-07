عمان الأهلية تشارك بفعاليات ملتقى الريادة 2025 (ENG x 360)

وطنا اليوم:شارك مركز الريادة والابتكار في جامعة عمان الأهلية في فعاليات ملتقى الريادة الهندسي 2025، ENGx 360 في نسخته الثانية، حيث رعى معالي وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، انطلاق أعمال الملتقى، الذي تم تنظيمه من قبل نقابة المهندسين الأردنيين ومركز رواد الأعمال المهندسين، وبحضور نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، ومشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والباحثين.

وكان الموضوع الرئيسي لهذه النسخة يتمحور حول الاقتصاد الأخضر والاستدامة في ريادة الأعمال والابتكار، حيث تخلل جدول أعمال المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي سلطت الضوء على قصص نجاح أردنية من رياديي الأعمال والمهندسين الذين برزوا في مجالاتهم ومشاريعهم، كما ركزت على أكثر المواضيع أهمية مثل: عمليات التصنيع المستدامة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، نماذج الاعمال الابتكارية الخضراء، الطلب المستقبلي على الايرادات الخضراء، فرص تمويل الأعمال ضمن ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة.

وكانت مشاركة جامعة عمان الأهلية بارزةً في المؤتمر حيث حضر 15 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من كوادر مركز الابتكار والريادة.

وقد قامت الطالبة سارة الحياري بعرض مشروعها (Smart Green House) والذي يقدم أنموذجاً متطوراً للبيوت الزراعية الذكية التي توفر الطاقة وتزيد من جودة وكفاءة المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.