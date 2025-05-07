مناقشة أول رسالة ماجستير في التربية البدنية والصحية في عمان الأهلية

وطنا اليوم:شهدت جامعة عمان الأهلية، مناقشة أول رسالة ماجستير على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة في تخصص علوم الرياضة والتابع لقسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية، والتي وسمت بعنوان: “تأثير تدريبات المقاومة الوظيفية المعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدى السباحين”، للطالب حازم سابا.

وتكونت لجنة المناقشة من رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان مناقشاً داخليا، والأستاذ الدكتور محمد ابو الطيب من الجامعة الأردنية مناقشا خارجياً، وأشرف على الرسالة الدكتور حاتم الشلول رئيس قسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية مشرفا رئيسياً.

وتعد هذه الرسالة، من أوائل الرسائل العلمية على المستوى المحلي والعربي التي تناقش موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الرياضي، حيث تم استخدام التطبيقات الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في تصميم برامج التدريب الرياضي.

وأوصت لجنة المناقشة بمنح الطالب حازم سابا درجة الماجستير في التربية البدنية والصحية بدرجة امتياز.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية كانت السباقة في تأسيس قسم للتربية البدنية والصحية على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة في عام 2018، كما كانت الجامعة الأولى التي تطرح برنامج الماجستير على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة عام 2022 في 3 برامج هي: تدريب القوة والتكيف البدني، وإدارة وتسويق المنشآت الرياضية، وعلم النفس الرياضي الإكلينيكي.