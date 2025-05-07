سقوط مقاتلة أمريكية بـ60 مليون دولار في البحر الأحمر

وطنا اليوم:كشفت مصادر مطلعة، لشبكة CNN، أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F/A-18 سوبر هورنت فُقدت في البحر الأحمر من حاملة الطائرات “هاري ترومان”، وهي ثاني طائرة تُفقد من الحاملة خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

ولم يتضح بعد ما حدث، حيث لا يزال التحقيق جاريًا.

وأفاد مصدران بحدوث فشل في إيقاف الطائرة أثناء محاولتها الهبوط على الحاملة، واضطر الطيار وضابط أنظمة الأسلحة إلى القفز بالمظلة، وقال مصدر إن مروحية إنقاذ انتشلتهما، وهما على قيد الحياة، لكنهما أصيبا بجروح طفيفة.

وذكر المصدران أن الطائرة تحطمت في البحر ولم يتم انتشالها بعد.

وعلى صعيدٍ منفصل، أفادت المصادر الأربعة بأن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران أطلقت النار على حاملة الطائرات الأمريكية، الثلاثاء، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار مع الجماعة قبل ساعات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.

وتأتي خسارة الطائرة المقاتلة بعد أسبوع من سقوط طائرة أخرى من طراز F/A-18 في البحر.

وفي ذلك الوقت، أشارت التقارير الأولية إلى أن حاملة الطائرات “ترومان” قامت بانعطافة حادة لتجنب نيران الحوثيين، مما ساهم في سقوط الطائرة المقاتلة في البحر.

ووفقًا للبحرية الأمريكية، تبلغ تكلفة طائرة F/A-18 المقاتلة الواحدة أكثر من 60 مليون دولار.

وتعرضت القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر لنيران الحوثيين بشكل متكرر منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وفي 2024، اضطرت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر إلى استخدام نظام “فالانكس” المضاد للصواريخ، وهو خط دفاعها الأخير ضد الهجمات الصاروخية، عندما اقترب صاروخ كروز أطلقه الحوثيون على بعد ميل واحد فقط.