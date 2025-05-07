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الأونروا: لن نكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات لغزة

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الأونروا: لن نكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات لغزة

وطنا اليوم:اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفة ذلك بـ”القسوة المطلقة”.
وبحسب الموقع الرسمي لها، قالت “الأونروا”، في منشور عبر منصة إكس، الليلة الماضية، إن “التجويع المتعمد وبدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن قسوة مطلقة”، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كـ”سلاح”.
وأضافت الوكالة الأممية أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل إسرائيل “بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم”.
كما شددت على أن “الوكالات الإنسانية ملتزمة بإيصال المساعدة لجميع المحتاجين دون استثناء”.
وقالت الأونروا، أمس الثلاثاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو 3 أيام جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها المعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.
وأوضحت أن أكثر من ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، مؤكدة أنها لن تكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة لأنها لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة.


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