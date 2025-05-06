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الحوثيون يتوعدون بالرد.. وإسرائيل تحمل إيران عواقب هجماتهم كاملةً

6 مايو 2025
الحوثيون يتوعدون بالرد.. وإسرائيل تحمل إيران عواقب هجماتهم كاملةً

وطنا اليوم:أعلن محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أن الإسناد لغزة مستمر وأن الرد على العدوان الإسرائيلي قادم، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “إعداد استقالته”. وأضاف الحوثي أن ما رفضت الجماعة استمراره في فلسطين لن تقبل بتمريره في اليمن، على حد قوله.
كما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الغارات التي شنّتها إسرائيل اليوم على مطار صنعاء ومناطق أخرى في اليمن خلّفت ثلاثة قتلى و38 جريحاً.
وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إن إيران ستتحمل عواقب هجمات الحوثيين “كاملة”، بينما توعدت الجماعة بالرد على القصف الإسرائيلي الذي طال صنعاء اليوم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن “إيران تتحمل مسؤولية وعواقب هجمات الحوثيين”، مضيفاً: “دمرنا مطار صنعاء رداً على مهاجمة الحوثيين مطار بن غوريون”.
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الرد على الحوثيين لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي”، مضيفاً “نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران”. وشدد على أن “الحوثيين لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها”.


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