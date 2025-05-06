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السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات

6 مايو 2025
السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات

وطنا اليوم:أعلن السودان، الثلاثاء، قطع علاقاته الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبارها “دولة عدوان”، بحسب بيان وزير الدفاع السوداني، متهمًا إياها بتقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع التي تخوض قتالًا مع الجيش السوداني منذ أكثر من عام.
وتلا وزير الدفاع السوداني الفريق إبراهيم ياسين بيانًا رسميًا باسم مجلس الأمن والدفاع، تضمّن سلسلة قرارات أبرزها: “إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان”، و”قطع العلاقات الدبلوماسية معها”، و”سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة من أراضيها”.
وزعم البيان إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت في هجماتها الأخيرة على مدينة بورتسودان أسلحة وعتادًا مصدرها دولة الإمارات، معتبرًا ذلك “عدوانًا مباشرًا يستهدف سيادة السودان ووحدة أراضيه”.
ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق بين الخرطوم وأبو ظبي في ظل أزمة داخلية متفاقمة تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وتبادل الطرفين الاتهامات بشأن تلقي الدعم الخارجي


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