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ترامب يعلن وقف استهداف الحوثيين .. ومفاجئة مرتقبة!

6 مايو 2025
ترامب يعلن وقف استهداف الحوثيين .. ومفاجئة مرتقبة!

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون هناك “إعلان كبير للغاية” قبل زيارته المرتقبة الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.
وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.
وصرح ترامب أن الحوثيين في اليمن “استسلموا” للولايات المتحدة، ولن يهاجموا حركة الشحن.
وأكد أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.
وقال ترامب: الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة .. سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن.
أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري.


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