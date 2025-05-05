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المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

16 دقيقة ago
المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، خلال توقيع اتفاقية تعزيز التغطية الإعلامية بين معهد الإعلام الأردني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، على أهمية دور الإعلام كعنصر أساسي في تحقيق التمكين والعدالة الاجتماعية للمرأة، إضافة إلى حمايتها من أي نمطية قد تضر بها.
وأشار المومني إلى أن الإعلام يعد شريكًا فاعلًا في تحويل السياسات العامة إلى وعي مجتمعي، وأن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من الجهود الوطنية الهادفة إلى زيادة التغطيات الإعلامية النوعية والكمية التي تركز على القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أن التغطية الإعلامية يجب أن تتجاوز مجرد سرد الوقائع إلى بناء إدراك مجتمعي يعزز صورة منصفة لكل من المرأة والرجل.


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