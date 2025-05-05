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مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

45 دقيقة ago
مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

وطنا اليوم:قالت الممثلة الأردنية عن مطبخ الحملة الأردنية في قطاع غزة، نور النجار، إن الحملة ما تزال مستمرة في نشاطاتها الخيرية في القطاع منذ أكثر من 18 شهراً.
وأشارت النجار إلى أن الحملة تركز حالياً على تقديم وجبات غذائية لأهالي قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر، وشح المواد الغذائية الأساسية، ما فاقم من معاناة السكان.
وأضافت أن الحملة الأردنية ما تزال نشطة في مناطق جنوب وشمال قطاع غزة، مؤكدة أن مبادرة الإطعام تهدف إلى التخفيف عن الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية.
ولفتت إلى أن أنشطة الحملة لا تقتصر على تقديم الوجبات، بل تشمل أيضًا حفر آبار المياه وفتح مصادر جديدة لتوفير مياه نظيفة، يستفيد منها آلاف السكان في القطاع.
وأوضحت النجار أن الحملة الأردنية، في كل مرة تقوم فيها بتوزيع الطعام، تختار مخيماً لتوزيع “تكيات الطعام” على سكانه، في إطار استهداف المناطق الأكثر حاجة.


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